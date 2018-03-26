Боевики стреляли из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook В штабе отметили, что силы противника с начала суток совершили около 20 обстрелов украинских военных."В частности, на донецком направлении из 82-мм минометов и гранатометов боевики обстреляли защитников Авдеевки. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты часто вели огонь по нашим укреплениям в Водяном. Также враг дважды применял крупнокалиберные пулеметы по защитникам Павлополя, Песок, а стрелковое оружие – близко Марьинки, Широкино, Талаковки и Гнутово", – сообщили в штабе. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1900451473298983 Там также отметили, что на луганском направлении боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе Луганского и опорные пункты неподалеку Новгородского.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между ВСУ и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Сегодня стало известно, что трехсторонняя контактная группа договорилась об очередном, пасхальном, перемирии на Донбассе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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