Сводка Новостей
- Неизвестные пытались сорвать выставку на тему прав человека в Киеве
- "Трупов было намного больше". Очевидец пожара в Кемерово заявил, что только в двух комнатах погибло до 70 человек
- Соцсеть Twitter запретила рекламу криптовалют
- Родителей погибших при пожаре в Кемерово детей не пускают на опознание без подписки о неразглашении
- Ким Чен Ын приехал в Китай – СМИ
|С начала суток боевики 20 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб
|26.03.2018 19:37
|
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1900451473298983
Там также отметили, что на луганском направлении боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе Луганского и опорные пункты неподалеку Новгородского.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между ВСУ и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Сегодня стало известно, что трехсторонняя контактная группа договорилась об очередном, пасхальном, перемирии на Донбассе.
Поделитесь статьей с друзьями