Источники Bloomberg и Kyodo сообщили о приезде северокорейского лидера Ким Чен Ына в столицу Китая. По данным источников, 25 марта поезд, в котором находился Ким Чен Ын, проехал китайский близкий город Даньдун Фото: ЕРА Никакой детальной информации о самой поездке и ее сроках на данный момент неизвестны.По данным агентства Kyodo, предположение о приезде в Пекин Ким Чен Ына вызвали беспрецедентные меры безопасности, принятые в Китае. Источники сообщают, что 25 марта поезд, в котором находился Ким Чен Ын, проехал китайский близкий город Даньдун. Поводом для приезда северокорейского лидера в Китай могло стать ужесточение экономических санкций в отношении Пхеньяна. Целью Ким Чен Ына может быть решение вопроса о смягчении со стороны китайских властей, а также усиление экономического сотрудничества, пишет агентство.В 2017 году КНДР провела несколько запусков баллистических ракет. Северокорейский руководитель Ким Чен Ын неоднократно заявлял, что страна будет наращивать ударный ядерный потенциал для атак на американские цели.5 августа Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию, предусматривающую введение дополнительных санкций против КНДР. В Северной Корее в ответ заявили, что не откажутся от ядерного оружия.14 августа Китай ввел против Северной Кореи экономические санкции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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