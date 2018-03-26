Источники "Эха Москвы" сообщили, что с родственников жертв пожара берут подписку о неразглашении. В Следкоме РФ утверждают, что подписание таких документов предусмотрено законодательством. В Следкоме РФ заявили, что подписку о неразглашении берут в интересах потерпевших Фото: ЕРА Собеседник в оперативном штабе по ликвидации последствий пожара рассказал радиостанции "Говорит Москва", что такая процедура "носит протокольный характер".Пресс-служба Следственного комитета России на своей странице в Telegram сообщила, что подписание "бумаги о соблюдении секретности" предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством и продиктовано "интересами потерпевших"."Это не является основанием или препятствием для проведения процедуры опознания и выдачи тел погибших", – подчеркнули в Следкоме РФ.Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово вспыхнул 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате, его причиной могло стать неосторожное обращение детей с огнем. По данным министерства чрезвычайных ситуаций России, число погибших в результате пожара достигло 64 человек."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.Правоохранительные органы сообщили о задержании четырех человек: технического директора компании – собственника здания, арендатора помещения, где, предположительно, начался пожар, а также сотрудника и руководителя организации, которая обслуживала пожарную сигнализацию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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