Социальная сеть Twitter отказалась от рекламы ICO (первичное
размещение токенов криптовалют), продажи токенов, криптокошельков и
криптовалютных бирж. В Twitter официально подтвердили информацию о
запрете рекламы криптовалют Фото:EPA Также будет запрещена
реклама бирж криптовалют, но в этом случае будут предусмотрены
выборочные исключения.Изменения вступят в силу на этой неделе.В
январе рекламу криптовалют запретили в Facebоok. В
июне такие же меры примет Google. Криптовалюта –
виртуальная денежная единица. Она не контролируется ни одним
банком, у нее нет купюр и банкнот, а все транзакции проводятся
только в интернете и доступны в открытом виде. На данный момент в
мире существует больше 2 тыс. криптовалют, самые популярные из
них – Bitcoin (биткоин) и Ethereum (эфириум).
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