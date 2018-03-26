Очевидец пожара в торговом центре в Кемерово Сергей Буряк заявил, что в залах кинотеатра находилось около 250 человек, и неизвестно, скольким из них удалось спастись. По словам очевидца, первое время пожарные не скрывали числа жертв пожара в торговом центре Фото: ЕРА "Трупов было намного больше, чем показывают по новостям, потому что только в одной детской группе – там была детская группа, куда сдают детей с утра до вечера, – там было 40 детей, спасли только четыре или пять. Я видел, там плакала мама – она завела туда восемь детей, а вывела только троих", – рассказал он.По словам очевидца, в первое время пожарные не скрывали информации о количестве жертв от людей, находящихся возле торгового центра."Мы узнавали все новую и новую информацию, когда они еще не скрывали. В общем, когда они обошли только две комнаты на третьем этаже, когда они тех людей забирали, они нашли где-то около 60 или 70 трупов, потому что они уже не считали, они их уже перешагивали", – подчеркнул Буряк.Он добавил, что в трех залах кинотеатра в здании торгового центра было около 250 человек, и неизвестно, скольким из них удалось спастись. Очевидец рассказал, что после начала пожара верхние этажи за считанные минуты заволокло дымом, следовательно многие погибли из-за отравления угарным газом."В самом начале, когда прогремел взрыв с самой дальней стороны, где находятся детская железная дорога, кафе и батут, те, кто там был, – они сразу погибли из-за взрыва. Там еще был аттракцион, на нем были дети. Их не вытащили, их просто оставили и убежали. С катка выбрались только человека три-четыре", – заявил Буряк.Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово вспыхнул 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате, его причиной могло стать неосторожное обращение детей с огнем. По данным министерства чрезвычайных ситуаций России, число погибших в результате пожара достигло 64 человек."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.Правоохранительные органы сообщили о задержании четырех человек: технического директора компании – собственника здания, арендатора помещения, где, предположительно, начался пожар, а также сотрудника и руководителя организации, которая обслуживала пожарную сигнализацию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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