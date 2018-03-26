Сводка Новостей
- "13 российских дипломатов высылаем из Украины. Действуем как часть демократической трансатлантического со
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- Захарова заявила, что с отравлением Скрипаля США и Великобритания "получили то, что хотели"
- Киберполиция задержала украинского хакера, подозреваемого в краже данных 140 тыс. банковских карт
|Неизвестные пытались сорвать выставку на тему прав человека в Киеве
|26.03.2018 20:17
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https://www.facebook.com/DocudaysUA/videos/1767033943339665/
Организаторы вызвали полицию, она вывела группу за пределы IZONE. Однако мужчины оставались перед входом и не пропускали на дискуссию ни участников, ни посетителей.По словам Луцкой, разблокировать работу фестиваля удалось только после появления начальника управления патрульной полиции Киева Юрия Зозули.
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