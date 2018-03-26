Сводка Новостей
- "13 российских дипломатов высылаем из Украины. Действуем как часть демократической трансатлантического со
- Корчак заявила, что не станет переизбираться на пост председателя НАПК
- МИД России выразил протест в связи с высылкой дипломатов
- Захарова заявила, что с отравлением Скрипаля США и Великобритания "получили то, что хотели"
- Киберполиция задержала украинского хакера, подозреваемого в краже данных 140 тыс. банковских карт
|Джонсон о выдворении дипломатов РФ: Самая большая коллективная высылка российских разведчиков
|26.03.2018 20:25
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Today’s extraordinary international response by our allies stands in history as the largest collective expulsion of Russian intelligence officers ever & will help defend our shared security. Russia cannot break international rules with impunity— Boris Johnson (@BorisJohnson) 26 березня 2018 р.
4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.22 марта лидеры Европейского союза решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера. Сегодня стало известно, что 14 стран Евросоюза вышлют российских дипломатов. Также президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 российских дипломатов. Кроме того, Соединенные Штаты закрывают Генконсульство РФ в Сиэтле.О сокращении количества сотрудников российских дипмиссий заявили также в Канаде, Финляндии и Норвегии.Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев выдворяет 13 российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля.В Совете Федерации РФ пообещали, что ответ на высылку российских дипломатов будет симметричным.
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