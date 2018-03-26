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Бутусов: Победа в войне с РФ уже не представляется утопией - это уже четко понятная и достижимая стратегия
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26.03.2018 20:33
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Страны Запада признали РФ своим основным противником, и
внешнеполитическое положение Украины стало неизмеримо более
прочным, считает журналист Юрий Бутусов. Бутусов: Украина
должна объединить силы, чтобы реализовать уникальный исторический
шанс Фото: Antonina Kumka / Facebook в Facebook главный редактор
издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов."Сегодня в мире началась Вторая
"Холодная война" стран Запада против России. Украина получила
шанс... 5 марта 1946 года с речи британца Уинстона Черчилля
началась Первая "Холодная война" стран Запада против Советской
России, которая завершилась 24-го августа 1991-го полным развалом и
распадом СССР, образованием на обломках империи новых национальных
государств... Нам суждено уничтожить Российскую империю до конца,
разломать царизм и коммунизм до основания – это важная задача,
участниками которой все мы являемся", – заявил он.Журналист
отметил, что Украина в одиночку начала войну против российской
агрессии в 2014-м году."Сегодня политическая ситуация в мире
коренным образом изменилась – страны Запада также признали РФ своим
основным противником, и теперь внешнеполитическое положение Украины
стало неизмеримо более прочным. Сегодня Украина новые шансы, чтобы
проводить более решительные шаги по интеграции в ЕС и НАТО", –
подчеркнул он.Бутусов добавил, что впервые с 2014 года Запад
произвел системные антироссийские действия и отдельные комплименты
европейских политиков в адрес президента РФ Владимира Путина не
изменят этого решения."Россия официально признана врагом, которые
осуществляет против стран Запада враждебные агрессивные действия
против Великобритании – страны НАТО. И почву для принятия Западом
такого решения создала именно война в Украине и наше сопротивление.
Это политическое решение означает, что теперь снятие экономических
санкций с РФ в результате войны в Украине невозможно", – заверил
он.По мнению журналиста, новая "Холодная война", как и предыдущая,
завершится поражением Российской империи."Победа в войне с РФ
сегодня уже не представляется утопией – это уже четко понятная и
достижимая стра
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