Страны Запада признали РФ своим основным противником, и внешнеполитическое положение Украины стало неизмеримо более прочным, считает журналист Юрий Бутусов. Бутусов: Украина должна объединить силы, чтобы реализовать уникальный исторический шанс Фото: Antonina Kumka / Facebook в Facebook главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов."Сегодня в мире началась Вторая "Холодная война" стран Запада против России. Украина получила шанс... 5 марта 1946 года с речи британца Уинстона Черчилля началась Первая "Холодная война" стран Запада против Советской России, которая завершилась 24-го августа 1991-го полным развалом и распадом СССР, образованием на обломках империи новых национальных государств... Нам суждено уничтожить Российскую империю до конца, разломать царизм и коммунизм до основания – это важная задача, участниками которой все мы являемся", – заявил он.Журналист отметил, что Украина в одиночку начала войну против российской агрессии в 2014-м году."Сегодня политическая ситуация в мире коренным образом изменилась – страны Запада также признали РФ своим основным противником, и теперь внешнеполитическое положение Украины стало неизмеримо более прочным. Сегодня Украина новые шансы, чтобы проводить более решительные шаги по интеграции в ЕС и НАТО", – подчеркнул он.Бутусов добавил, что впервые с 2014 года Запад произвел системные антироссийские действия и отдельные комплименты европейских политиков в адрес президента РФ Владимира Путина не изменят этого решения."Россия официально признана врагом, которые осуществляет против стран Запада враждебные агрессивные действия против Великобритании – страны НАТО. И почву для принятия Западом такого решения создала именно война в Украине и наше сопротивление. Это политическое решение означает, что теперь снятие экономических санкций с РФ в результате войны в Украине невозможно", – заверил он.По мнению журналиста, новая "Холодная война", как и предыдущая, завершится поражением Российской империи."Победа в войне с РФ сегодня уже не представляется утопией – это уже четко понятная и достижимая стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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