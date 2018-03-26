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Дыминский проиграл апелляцию по делу о своем аресте
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26.03.2018 20:41
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Оставлено в силе решение Печерского райсуда Киева о заочном аресте
бизнесмена Петра Дыминского, подозреваемого в совершении ДТП со
смертельным исходом. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке жалоба защиты Дыминского отклонена Фото: Апеляційний суд м.
Києва / Facebook Апелляционный суд Киева 26 марта оставил в силе
заочный арест президента футбольного клуба "Карпаты" Петра
Дыминского, подозреваемого в причастности к ДТП, которое повлекло
гибель женщины. Об
этом сообщила пресс-служба суда. "По результатам
апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи
Печерского районного суда Киева от 1 марта 2018 года оставлено без
изменений, апелляционная жалоба стороны защиты, поданная в
интересах подозреваемого Дыминского, – без
удовлетворения", – говорится в сообщении.18 августа 2017 года
в Яворовском районе Львовской области произошла авария с
участием автомобиля Дыминского, жертвой которой стала 31-летняя
Наталья Трила.23 августа Дыминский не явился на допрос по
делу о ДТП.12 декабря полиция сообщила Дыминскому о
подозрении. Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и
предоставил согласие на задержание бизнесмена и доставку его в суд
для избрания меры пресечения в виде содержания под
стражей.Министерство внутренних дел
Украины объявило Дыминского в розыск. 16 декабря
документы о розыске и экстрадиции бизнесмена были переданы в
Генеральный секретариат Интерпола.15 декабря телеканал ZIK
распространил заявление, в котором связал вручение подозрения
Дыминскому и объявление его в международный розыск с отказом
передать телеканал "в управление на три года" представителям
власти.Адвокат Николай Лысый заявил, что по состоянию на 17 января
2018 года Дыминский не находился в базе
розыска Интерпола.13
февраля пресс-служба футбольного клуба "Карпаты"
сообщила, что президент клуба Дыминский находился в Турции,
где наблюдал за ходом подготовки команды к возобновлению сезона.1
марта Печерский райсуд Киева заочно
арестовал предпринимателя.
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