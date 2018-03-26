Оставлено в силе решение Печерского райсуда Киева о заочном аресте бизнесмена Петра Дыминского, подозреваемого в совершении ДТП со смертельным исходом. Этот материал можно прочитать и на украинском языке жалоба защиты Дыминского отклонена Фото: Апеляційний суд м. Києва / Facebook Апелляционный суд Киева 26 марта оставил в силе заочный арест президента футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского, подозреваемого в причастности к ДТП, которое повлекло гибель женщины. Об этом сообщила пресс-служба суда. "По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева от 1 марта 2018 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты, поданная в интересах подозреваемого Дыминского, – без удовлетворения", – говорится в сообщении.18 августа 2017 года в Яворовском районе Львовской области произошла авария с участием автомобиля Дыминского, жертвой которой стала 31-летняя Наталья Трила.23 августа Дыминский не явился на допрос по делу о ДТП.12 декабря полиция сообщила Дыминскому о подозрении. Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и предоставил согласие на задержание бизнесмена и доставку его в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.Министерство внутренних дел Украины объявило Дыминского в розыск. 16 декабря документы о розыске и экстрадиции бизнесмена были переданы в Генеральный секретариат Интерпола.15 декабря телеканал ZIK распространил заявление, в котором связал вручение подозрения Дыминскому и объявление его в международный розыск с отказом передать телеканал "в управление на три года" представителям власти.Адвокат Николай Лысый заявил, что по состоянию на 17 января 2018 года Дыминский не находился в базе розыска Интерпола.13 февраля пресс-служба футбольного клуба "Карпаты" сообщила, что президент клуба Дыминский находился в Турции, где наблюдал за ходом подготовки команды к возобновлению сезона.1 марта Печерский райсуд Киева заочно арестовал предпринимателя. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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