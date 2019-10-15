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|НАТО против страны НАТО: США покидают Сирию, но оставляют санкции для Турции
|15.10.2019 07:33
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Глава Пентагона на следующей неделе планирует призвать союзников по НАТО к введению мер в отношении Турции.
Президент США Дональд Трамп подписал приказ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
Указ, как следует из заявления главы госдепа, призван оказать давление на Турцию, чтобы вынудить ее прекратить операцию в Сирии.
Из-за продолжающейся военной операции Турции в Сирии президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении санкций. Об этом указано в соответствующем
Санкции буду введены в отношении действующих и бывших турецких чиновников, а также всех, кого Вашингтон считает ответственным за "дестабилизирующие действия Анкары на северо-востоке Сирии".
Также президент США заявил, что он увеличил тарифы на импорт стали из Турции на 50 процентов и приостановил переговоры о торговле с Анкарой.
Трамп отметил, что США оставят небольшое число военных на базе в Эт-Танфе для уничтожения остатков ИГ.
Американский президент призвал Турцию обеспечить защиту гражданских лиц на северо-востоке Сирии и не допустить возрождения террористической группировки "Исламское государство".
Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.
Введенные президентом США санкции в отношении Турции недостаточны для выхода из ситуации на северо-востоке Сирии, считает спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
По ее мнению, президент США дал Турции "зеленый свет" на проведение операции против курдов, тем самым, "предав тысячи бойцов, которые отдали свои жизни, чтобы защитить мир от варварства ИГИЛ" .
Конвой сирийских правительственных войск встретился с отступающими американскими военными на трассе, которая соединяет города Манбидж и Кобани на северо-востоке Арабской республики, видеозапись опубликовало
На кадрах видно, как бронеавтомобили с американскими флагами и пикапы с сирийскими солдатами движутся в противоположных направлениях, при этом военнослужащие двух стран никак не реагируют друг на друга.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что "в основном вывел" американский контингент из Сирии. Он также подчеркнул, что не против того, чтобы сирийский руководитель Башар Асад защищал курдов, против которых Турция начала военную операцию.