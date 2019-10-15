Глава Пентагона на следующей неделе планирует призвать союзников по НАТО к введению мер в отношении Турции.

Президент США Дональд Трамп подписал приказ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

Указ, как следует из заявления главы госдепа, призван оказать давление на Турцию, чтобы вынудить ее прекратить операцию в Сирии.

"Исполнительный приказ дает министерствам финансов и госдепартаменту полномочия рассматривать и вводить санкции против частных лиц, организаций или лиц, связанных с правительством Турции и участвующих в действиях, которые создают опасность для гражданских лиц или ведут к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии", - говорится в письменном заявлении Помпео.

Из-за продолжающейся военной операции Турции в Сирии президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении санкций. Об этом указано в соответствующем заявлении Трампа.

Санкции буду введены в отношении действующих и бывших турецких чиновников, а также всех, кого Вашингтон считает ответственным за "дестабилизирующие действия Анкары на северо-востоке Сирии".

Также президент США заявил, что он увеличил тарифы на импорт стали из Турции на 50 процентов и приостановил переговоры о торговле с Анкарой.

"Я полностью готов без промедления уничтожить экономику Турции, если турецкие лидеры продолжат идти по опасному и деструктивному пути", - добавил он.

Трамп отметил, что США оставят небольшое число военных на базе в Эт-Танфе для уничтожения остатков ИГ.

Американский президент призвал Турцию обеспечить защиту гражданских лиц на северо-востоке Сирии и не допустить возрождения террористической группировки "Исламское государство".

Президент США Дональд Трамп ясно и четко дал понять, что не собирается ввязываться в большую войну на Ближнем Востоке из-за военной операции Турции против курдов на севере Сирии.

Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

"После 100% победы над халифатом ИГИЛ я вывел наши войска из Сирии. Пусть Сирия и Асад защищают курдов и сражаются с Турцией за свою землю. Я сказал своим генералам, почему мы должны воевать за Сирию... А Асад защищал свою землю от нашего врага? Любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов, согласится со мной, будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт. Я надеюсь, что все они отлично справляются, ведь мы в 7000 милях оттуда", - написал Дональд Трамп.

Введенные президентом США санкции в отношении Турции недостаточны для выхода из ситуации на северо-востоке Сирии, считает спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

"Президент Трамп развязал эскалацию хаоса и отсутствия безопасности в Сирии. Его заявление о введении пакета санкций в отношении Турции недостаточно для того, чтобы обратить вспять эту гуманитарную катастрофу", - говорится в заявлении Пелоси, опубликованном на ее сайте.

По ее мнению, президент США дал Турции "зеленый свет" на проведение операции против курдов, тем самым, "предав тысячи бойцов, которые отдали свои жизни, чтобы защитить мир от варварства ИГИЛ" .

"Его беспорядочное принятие решений угрожает жизни людей, ставит под угрозу региональную безопасность и подрывает авторитет Америки в мире", - заявила спикер. "На прошлой неделе председатель Энгел (Элиот Энгел, председатель комитета палаты представителей США по международным делам - ред.) и высокопоставленный член Республиканской партии Маккол (Майкл Маккол, главный республиканец в комитете по международным делам палаты представителей) представили (...) двухпартийную резолюцию, чтобы немедленно отклонить опасное решение президента в Сирии, и на этой неделе мы продолжим двухпартийные, двухпалатные действия, чтобы противостоять этому безответственному решению", - добавила Пелоси.

Конвой сирийских правительственных войск встретился с отступающими американскими военными на трассе, которая соединяет города Манбидж и Кобани на северо-востоке Арабской республики, видеозапись опубликовало агентство Ruptly.

На кадрах видно, как бронеавтомобили с американскими флагами и пикапы с сирийскими солдатами движутся в противоположных направлениях, при этом военнослужащие двух стран никак не реагируют друг на друга.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что "в основном вывел" американский контингент из Сирии. Он также подчеркнул, что не против того, чтобы сирийский руководитель Башар Асад защищал курдов, против которых Турция начала военную операцию.

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