Кассационный админсуд Верховного Суда принял образцовое решение в деле об отказе от оформления ID-карты по религиозным соображениям. Новые ID-карты в Украине введены с января 2016 года на смену бумажному паспорту гражданина Украины Скриншот: 112.ua "Сегодня главный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отказал в удовлетворении иска", – сообщила она.Решение Верховного Суда является обязательным и подлежит обязательному выполнению, отметили в суде. Иск в суд 30 ноября 2017 года подала жительница Коростеня Житомирской области Наталья Дегтярь. Она просила обязать Государственную миграционную службу оформить ей документ в форме паспорт-книжки. Таким образом, в соответствии с решением суда, гражданин должен будет оформлять ID-карту, если он хочет получить паспорт.Новые ID-карты в Украине введены с января 2016 года на смену бумажному паспорту гражданина Украины образца 1994 года с вклеенной фотографией. Главным мотивом внедрения новых документов стала безопасность – старые паспорта-книжки на сегодняшний день не защищены от подделки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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