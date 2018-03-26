Кассационный админсуд Верховного Суда принял образцовое решение в
деле об отказе от оформления ID-карты по религиозным соображениям.
Новые ID-карты в Украине введены с января 2016 года на смену
бумажному паспорту гражданина Украины Скриншот: 112.ua "Сегодня
главный Суд в составе коллегии судей Кассационного
административного суда отказал в удовлетворении иска", –
сообщила она.Решение Верховного Суда является обязательным и
подлежит обязательному выполнению, отметили в суде. Иск в суд
30 ноября 2017 года подала жительница Коростеня Житомирской области
Наталья Дегтярь. Она просила обязать Государственную миграционную
службу оформить ей документ в форме паспорт-книжки. Таким
образом, в соответствии с решением суда, гражданин должен будет
оформлять ID-карту, если он хочет получить паспорт.Новые
ID-карты в Украине введены с января 2016 года на смену бумажному
паспорту гражданина Украины образца 1994 года с вклеенной
фотографией. Главным мотивом внедрения новых документов стала
безопасность – старые паспорта-книжки на сегодняшний день не
защищены от подделки.
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