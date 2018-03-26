Некоторые государства "пошли на поводу у властей Великобритании", не разобравшись в том, что случилось с бывшим российским разведчиком Сергеем Скрипалем. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства России. Этот материал можно прочитать и на украинском языке МИД России отреагировал на выдворение своих сотрудников Фото: ЕРА "Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в так называемом деле Скрипалей и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации", – утверждают в министерстве.Позиция властей Великобритании по поводу покушения на жизни российских граждан, бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии названа в заявлении "предвзятой и лицемерной"."У российской стороны, несмотря на наши неоднократные обращения к Лондону, нет никакой информации на данный счет. Нет объективных и исчерпывающих данных и у союзников Великобритании, которые слепо следуют принципу евроатлантического единства в убыток здравому смыслу, нормам цивилизованного межгосударственного диалога и принципам международного права. Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем", – пообещали в российском внешнеполитическом ведомстве.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.22 марта лидеры Европейского союза решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера. Сегодня стало известно, что 14 стран Евросоюза вышлют российских дипломатов. Также президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 российских дипломатов. Кроме того, Соединенные Штаты закрывают Генконсульство РФ в Сиэтле.О сокращении количества сотрудников российских дипмиссий заявили также в Канаде, Финляндии и Норвегии.Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев выдворяет 13 российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля.В Совете Федерации РФ пообещали, что ответ на высылку российских дипломатов будет симметричным. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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