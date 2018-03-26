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Массовое выдворение российских дипломатов, число жертв пожара в Кемерово выросло до 64. Главное за день
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26.03.2018 21:05
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"ГОРДОН" представляет обзор основных событий понедельника, 26
марта. Главные новости первого дня недели Фото: EPA В связи с
отравлением в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея
Скрипаля ряд стран – членов Европейского союза, а также
Финляндия, Норвегия, Албания, Канада, США и Украина объявили о
выдворении сотрудников российских дипмиссий.Наиболее массовая
высылка – из Соединенных Штатов: 60 человек. Объявлено также о
закрытии консульства России в Сиэтле.Украина выдворяет 13
российских дипломатов. Установлено, что они работали на спецслужбы
РФ, заявили в украинском МИД.В российском министерстве иностранных
дел пообещали отреагировать на этот "недружественный шаг".Перемирие
на Донбассе в связи с пасхальными праздниками должно начаться 30
марта в 00.01 по киевскому времени, сказано в заявлении
трехсторонней контактной группы.По данным министерства чрезвычайных
ситуаций России, число погибших в результате пожара в
торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в
Кемерово достигло 64 человек. Среди них как минимум девять
детей. Очевидцы утверждают, что жертв больше.Сообщают
о задержании четырех человек: технического директора
компании – собственника здания, арендатора помещения, где,
предположительно, начался пожар, а также сотрудника и руководителя
организации, которая обслуживала не сработавшую пожарную
сигнализацию.62-летний создатель финансовой пирамиды МММ Сергей
Мавроди скончался в Москве, предположительно, от сердечного
приступа.СМИ сообщают, что руководитель КНДР Ким Чен Ын прибыл в
Китай. Это его первый зарубежный визит с 2011 года.Депутат
Верховной Рады от "Народного фронта" Андрей Левус сообщил, что
Служба безопасности Украины начала уголовное производство по статье
"государственная измена" в отношении экс-замглавы
Администрации Президента Андрея Портнова. Тот назвал эту информацию
фейковой.
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