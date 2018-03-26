Сводка Новостей
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|Бирюков: Критика власти = зрадофилия? Нет, совсем нет. Объективно критиковать власть - нужно!
|26.03.2018 21:21
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https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2057400104528796
25 марта Бирюков заявил, что за четыре года войны в Украине "стабилизировалась и начала расти экономика" и не введены чрезвычайные меры. Советник президента отметил, что в проблемах Украины виноват не президент страны Петр Порошенко."Не Порошенко аннексировал Крым и оккупировал Донбасс. Не он вырезал заводы в Донецке и Луганске. Не он отдавал приказы на обстрелы с территории соседней страны наших военных в Зеленополье и в районе Изварино. И если отвлечься от ботоферм и резидентов – все равно в нашей стране остается гигантская толпа идиотов, которые искренне кричат про зраду и винят во всех проблемах именно руководство Украины, скромно обходя вниманием страну-соседку. Мы называем этих людей зрадофилами. Но не пора ли уже сказать очевидное? Они – враги", – подчеркнул он.
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