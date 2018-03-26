Задержанный сотрудниками Нацполиции Украины киевлянин входил в международную хакерскую группировку Cobalt, члены которой причастны к массовым атакам на различные мировые банки. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Оперативники киберполиции установили, что остальные участники группировки находятся в России Фото: npu.gov.ua Во время одной из таких сделок хакер продал около 140 тыс. реквизитов банковских карточек, за что получил почти $1,5 млн.Как сообщили полицейские, с 2016 года мужчина входил в хакерскую группировку Cobalt, члены которой причастны к массовым атакам на различные мировые банки. Злоумышленник занимался разработкой и поддержкой надлежащей работы вредоносных программ, позволяющих получать персональную информацию и банковские реквизиты всех клиентов банка или гостиницы, компьютер которых был поражен.Оперативники киберполиции установили всех участников этой группировки. Они находятся на территории Российской Федерации.Открыто уголовное производство по ст. 361 УК Украины (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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