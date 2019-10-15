 Гончарук рассказал, что ходил к националистам попить пива и пообщаться с "крутыми людьми" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Гончарук рассказал, что ходил к националистам попить пива и пообщаться с "крутыми людьми"
15.10.2019 07:52

Появилось видео, как премьер-министр Украины Алексей Гончарук в воскресенье, 13 октября, побывал на мероприятии, на котором также выступила украинская ультраправая рок-группа "Сокира Перуна".

Гончарук рассказал, что ходил к националистам попить пива и пообщаться с "крутыми людьми"

На видео Гончарук выступает на сцене перед публикой, видно, что за ним находится логотип "Сокиры Перуна". А ранее руководитель радикалов "С14" Евгений Карась сообщал, что организовал концерт обвиняемый в убийстве Олеся Бузины Андрей Медведько.

"Спасибо вам, что вы есть. То, что вы есть, дает нам возможность жить на мирной земле под мирным небом и заниматься тем, что, как мне кажется, мы неплохо умеем. Мы на вас работаем. Я на вас работаю.

 

Для того, чтобы Украина становилась сильнее. Мы очень хотим, чтобы наша страна стала по-настоящему сильной.

 

Чтобы у нас были ресурсы финансировать нашу армию, наших девушек и парней, которые каждый день жертвуют своей жизнью, частью своего времени, чтобы у остальной Украины была возможность нормально жить в мирной и успешной Украины...

 

Спасибо вам и празднуйте!

 

Вы очень крутые", - говорит Гончарук, обращаясь к собравшимся в зале.

 

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пояснил, на каком мероприятии, где выступила украинская ультраправая рок-группа "Сокира Перуна". Об этом свидетельствует пост в его Facebook.

"Вчера я встретился с представителями "Движения ветеранов Украины" и ветеранской общественностью.

 

Вместе с министром Оксаной Колядой поздравили ветеранов, поговорили о наболевшем.

 

Сделал свой вклад в рамках сбора средств на госпиталь, мероприятие было благотворительным", - написал Гончарук. 

По его словам, он не заявлял об участии в этом мероприятии, так как не хотел делать из этого публичный кейс. 

"В программе деятельности нашего правительства мы отдельно прописали, что отношение к ветеранам в обществе должно быть почтительным и уважительным. 

 

Начинать надо с собственного примера.

 

Поздравить с праздником тех, кто, жертвуя своей жизнью и комфортом, защищает нашу страну - самое малое, что я мог вчера сделать. Далее поступки будут говорить громче наших слов.

 

И первое, что я могу уже задекларировать - в Госбюджете-2020 наша команда заложила крупнейшие в истории расходы на безопасность и оборону", - написал Гоначрук.

 

 

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