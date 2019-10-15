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|Гончарук рассказал, что ходил к националистам попить пива и пообщаться с "крутыми людьми"
|15.10.2019 07:52
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Появилось видео, как премьер-министр Украины Алексей Гончарук в воскресенье, 13 октября, побывал на мероприятии, на котором также выступила украинская ультраправая рок-группа "Сокира Перуна".
На видео Гончарук выступает на сцене перед публикой, видно, что за ним находится логотип "Сокиры Перуна". А ранее руководитель радикалов "С14" Евгений Карась сообщал, что организовал концерт обвиняемый в убийстве Олеся Бузины Андрей Медведько.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пояснил, на каком мероприятии, где выступила украинская ультраправая рок-группа "Сокира Перуна". Об этом свидетельствует пост в его Facebook.
По его словам, он не заявлял об участии в этом мероприятии, так как не хотел делать из этого публичный кейс.