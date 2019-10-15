Появилось видео, как премьер-министр Украины Алексей Гончарук в воскресенье, 13 октября, побывал на мероприятии, на котором также выступила украинская ультраправая рок-группа "Сокира Перуна".

На видео Гончарук выступает на сцене перед публикой, видно, что за ним находится логотип "Сокиры Перуна". А ранее руководитель радикалов "С14" Евгений Карась сообщал, что организовал концерт обвиняемый в убийстве Олеся Бузины Андрей Медведько.

"Спасибо вам, что вы есть. То, что вы есть, дает нам возможность жить на мирной земле под мирным небом и заниматься тем, что, как мне кажется, мы неплохо умеем. Мы на вас работаем. Я на вас работаю.

Для того, чтобы Украина становилась сильнее. Мы очень хотим, чтобы наша страна стала по-настоящему сильной.

Чтобы у нас были ресурсы финансировать нашу армию, наших девушек и парней, которые каждый день жертвуют своей жизнью, частью своего времени, чтобы у остальной Украины была возможность нормально жить в мирной и успешной Украины...

Спасибо вам и празднуйте!

Вы очень крутые", - говорит Гончарук, обращаясь к собравшимся в зале.