Сводка Новостей
- "13 российских дипломатов высылаем из Украины. Действуем как часть демократической трансатлантического со
- Корчак заявила, что не станет переизбираться на пост председателя НАПК
- МИД России выразил протест в связи с высылкой дипломатов
- Захарова заявила, что с отравлением Скрипаля США и Великобритания "получили то, что хотели"
- Киберполиция задержала украинского хакера, подозреваемого в краже данных 140 тыс. банковских карт
|МИД России выразил протест в связи с высылкой дипломатов
|26.03.2018 21:40
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Россияне обещают отреагироватьМИД России выразил протест в связи с решением стран ЕС, США и Канады выслать российских дипломатов.
Фото: top.rbc.ru
В МИД заявили, что этот шаг рассматривается Россией как "недружественный и не отвечает задачам и интересам установления причин и поиска виновных" в отравлении в Солсбери, передает пресс-службаведомства.
"Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран пошли на поводу у властей Великобритании в деле Скрипаль и не смогли разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации" , - считают в министерстве.
По мнению МИД, выдвинутые против РФ обвинения являются огульными.
"Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем" , - пообещали в российском внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, что д екилька стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов в ответ на ситуацию вокруг дела об отравлении Сергея Скрипаля. В частности , это Германия, Франция, Италия, Дания, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Хорватия, Румыния, Швеция.
Также выслать десятки "русских офицеров разведки" решили власти США. Кроме того, США закрывают генконсульство России в Сиэтле. В ряд Канады принял решение о высылке четырех российских дипломатов. Украина же принял решение выдворить 13 российских дипломатов .
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила решение ряда стран выслать российских дипломатов, а Борис Джонсон заявил, что "Россия не может нарушать международные правила безнаказанно" .
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия вышлет из страны 60 сотрудников американской дипломатической миссии .
Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.
В свою очередь, Россия пригрозила зеркальной ответом и готова выслать за пределы РФ британских дипломатов.