Россияне обещают отреагировать

В МИД заявили, что этот шаг рассматривается Россией как "недружественный и не отвечает задачам и интересам установления причин и поиска виновных" в отравлении в Солсбери, передает пресс-служба ведомства.

"Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран пошли на поводу у властей Великобритании в деле Скрипаль и не смогли разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации" , - считают в министерстве.

По мнению МИД, выдвинутые против РФ обвинения являются огульными.

"Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем" , - пообещали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что д екилька стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов в ответ на ситуацию вокруг дела об отравлении Сергея Скрипаля. В частности , это Германия, Франция, Италия, Дания, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Хорватия, Румыния, Швеция.

Также выслать десятки "русских офицеров разведки" решили власти США. Кроме того, США закрывают генконсульство России в Сиэтле. В ряд Канады принял решение о высылке четырех российских дипломатов. Украина же принял решение выдворить 13 российских дипломатов .

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила решение ряда стран выслать российских дипломатов, а Борис Джонсон заявил, что "Россия не может нарушать международные правила безнаказанно" .

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия вышлет из страны 60 сотрудников американской дипломатической миссии .

Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.