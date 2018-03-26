28 марта истекает срок полномочий главы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак. Она сообщила, что "не держится за должность". Корчак поблагодарила коллег и критиков Фото: Ivan Sikora / Facebook "Всем, кому все время мешали Корчак, ее "неправомерные, неправильные, незаконные, непрофессиональные" действия, гаражи, отказ уйти в отставку, принципиальность, связи с "Народным фронтом", голос, внешность и т.п., хочу сообщить: в среду, 28 марта, истекает срок моих полномочий как председателя НАПК. Не сомневайтесь, за должность не держусь и с большим удовольствием "бремя славы" переложу на чужие плечи", – заявила Корчак.Она выразила надежду, что агентство на внеочередном заседании изберет нового главу.Также Корчак поблагодарила критиков и оппонентов за "придирчивое внимание", а коллег – за "поддержку и командную работу". https://www.facebook.com/korchaknatalya/posts/584537925213268 Кабинет Министров создал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в марте 2015 года.Агентство между прочего занимается анализом электронных деклараций о доходах государственных служащих. Введение электронного декларирования было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима с Украиной.В апреле 2017 года глава ведомства Наталья Корчак в интервью интернет-изданию "ГОРДОН" заявила, что в департаменте, который занимается проверкой электронных деклараций, работают 56 человек, а база декларантов расширена до 1,5 миллиона человек.Глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил в январе 2018 года, что НАПК нужно перезапустить, так как оно не в состоянии выполнять возложенные на него функции.На заседании Кабмина 29 марта 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал Корчак уйти в отставку, раскритиковав ее за неспособность организовать работу сервиса электронных деклараций. Корчак отказалась охотно уйти с должности. 7 апреля члены НАПК не смогли проголосовать за отставку Корчак. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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