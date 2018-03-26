Борис Джонсон заявил, что "Россия не может нарушать международные правила безнаказанно"

По словам представителя Мэй, премьер-министр "поддержала действия наших союзников" и отметила, что такие меры показывают, что "мы стоим бок о бок, отправляя очень жесткий сигнал России о том, что она не может и в дальнейшем пренебрегать нормами международного закона " , сообщает " Интерфакс-Украина " со ссылкой на телеканал Sky News.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что скоординированная высылка российских дипломатов из США, Канады и ряда европейских стран является "самой коллективной высылкой российских шпионов, когда-либо имела место" .

"Сегодняшняя экстраординарная международная реакция наших союзников появляется в истории как самая коллективная высылка российских шпионов, когда-либо имела место, и поможет защитить нашу общую безопасность. Россия не может нарушать международные правила безнаказанно" , - написал Джонсон в своем Twitter .

Напомним, что д екилька стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов в ответ на ситуацию вокруг дела об отравлении Сергея Скрипаля.

Власти США решила выслать десятки "русских офицеров разведки" и закрыть генконсульство России в Сиэтле. Украина приняла решение выдворить 13 российских дипломатов .

Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.