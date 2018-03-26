Суд немецкого города Ноймюнстера арестовал экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона по запросу испанских властей. Немецкая полиция задержала Пучдемона 25 марта Фото: ЕРА 23 марта главный суд Испании выдал новый ордер на арест Пучдемона и шести других каталонских политиков.Немецкая полиция задержала Пучдемона 25 марта, когда он въехал в Германию из Дании. Если власти страны согласятся на экстрадицию экс-главы правительства Каталонии, Пучдемон будет иметь возможность подать жалобу, чтобы ее предотвратить, пишет издание.1 октября 2017 года на референдуме, который организовали власти Каталонии, отделение региона от Испании поддержали 90,18% участников плебисцита. Явка избирателей составила 43%. В ходе столкновений с силами правопорядка, которые заблокировали часть избирательных участков, пострадали 893 человека.27 октября парламент Каталонии принял резолюцию, которая декларирует независимость от Испании.28 октября кабинет министров Испании временно взял на себя ответственность за управление регионом, лишил полномочий правительство Каталонии и его главу Пучдемона.2 ноября Национальный суд Испании постановил взять под стражу членов отстраненного правительства Каталонии. Их обвинили в попытке государственного переворота. Пучдемон выехал в Брюссель и заявил, что останется там до тех пор, пока не получит гарантии "честного судебного процесса".21 декабря состоялись досрочные выборы в парламент Каталонии. Явка на выборах составила 81,94%. Блок партий, выступающих за независимость региона от Испании, получил 70 из 135 мест в местном парламенте.1 марта 2018 года Пучдемон отказался от возможности снова возглавить регион и призвал поддержать избрание на пост главы женералитата (регионального правительства) своего соратника Жорди Санчеса, также являющегося сторонником независимости Каталонии и находящегося под арестом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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