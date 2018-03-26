Высшая квалификационная комиссия судей делает все, чтобы очищение судебной системы Украины не состоялось. Об этом заявили в Общественном совете добросовестности. Представители общественности призвали не превращать аттестацию судей в очковтирательство Фото: pixabay.com "Высшая квалификационная комиссия судей сделала все возможное для того, чтобы реального очищения не произошло: график собеседований превратили в конвейер – более 5000 судей планируют оценить за несколько месяцев, в результате собеседования с судьями продолжаются иногда не более шести минут;

выводы Общественного совета добросовестности были отложены и просто не рассматривались со ссылкой на незаконные положения регламента ВККС;

оценивание легко смогут пройти судьи Майдана из-за того, что ВККС решила не принимать во внимание их предыдущие решения;

некоторые члены ВККС на своих должностях сами совершали действия, которые должны стать основанием для увольнения, а потому имеют очевидный конфликт интересов;

процедуры оценивания являются непрозрачными – неизвестно как голосуют, какие баллы и за что выставляют кандидатам члены ВККС. Все публичные призывы Общественного совета изменить эти правила и наладить эффективное сотрудничество остались без ответа", – сказано в заявлении.Представители общественности напомнили о требовании семей Героев Небесной сотни об увольнении судей, которые во времена Революции Достоинства выполняли роль репрессивного инструмента власти."В связи с этим мы прекращаем участие в процессе оценивания и требуем немедленно остановить его", – подчеркнули в совете.Возобновление процедуры оценивания имеет смысл только при условии ее полной прозрачности, отстранения членов ВККС, чья объективность вызывает сомнения, и предоставления представителям общественности реальных полномочий по оценке добродетельности судей, сказано в заявлении.Общественный совет добросовестности был создан с целью активного участия общественности в формировании добродетельного судейского корпуса. Органу предоставлены полномочия анализировать сведения о кандидатах на должности судей с обнародованием выводов в случае несоответствия критериям добросовестности.В ходе избрания судей нового Верховного суда в 2017 году члены совета не раз конфликтовали с представителями ВККС.Аттестация всех судей Украины осуществляется в рамках проведения судебной реформы в 2018 году.15 марта первые 988 судей завершили сдачу экзаменов на соответствие занимаемой должности, сообщили в ВККС. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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