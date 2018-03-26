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Совет добросовестности заявил об отказе участвовать в квалификационном оценивании судей
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26.03.2018 22:09
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Высшая квалификационная комиссия судей делает все, чтобы очищение
судебной системы Украины не состоялось. Об этом заявили в
Общественном совете добросовестности. Представители общественности
призвали не превращать аттестацию судей в очковтирательство Фото:
pixabay.com "Высшая квалификационная комиссия судей сделала все
возможное для того, чтобы реального очищения не произошло:
Все публичные призывы Общественного совета изменить эти правила и
наладить эффективное сотрудничество остались без ответа", –
сказано в заявлении.Представители общественности напомнили о
требовании семей Героев Небесной сотни об увольнении судей, которые
во времена Революции Достоинства выполняли роль репрессивного
инструмента власти."В связи с этим мы прекращаем участие в процессе
оценивания и требуем немедленно остановить его", – подчеркнули
в совете.Возобновление процедуры оценивания имеет смысл только при
условии ее полной прозрачности, отстранения членов ВККС, чья
объективность вызывает сомнения, и предоставления представителям
общественности реальных полномочий по оценке добродетельности
судей, сказано в заявлении.Общественный совет добросовестности был
создан с целью активного участия общественности в формировании
добродетельного судейского корпуса. Органу предоставлены полномочия
анализировать сведения о кандидатах на должности судей с
обнародованием выводов в случае несоответствия критериям
добросовестности.В ходе избрания судей нового Верховного суда в
2017 году члены совета не раз конфликтовали с представителями
ВККС.Аттестация всех судей Украины осуществляется в рамках
проведения судебной реформы в 2018 году.15 марта первые 988 судей
завершили сдачу экзаменов на соответствие занимаемой
должности, сообщили в ВККС.
- график собеседований превратили в конвейер – более 5000
судей планируют оценить за несколько месяцев, в результате
собеседования с судьями продолжаются иногда не более шести
минут;
- выводы Общественного совета добросовестности были отложены и
просто не рассматривались со ссылкой на незаконные положения
регламента ВККС;
- оценивание легко смогут пройти судьи Майдана из-за того, что
ВККС решила не принимать во внимание их предыдущие решения;
- некоторые члены ВККС на своих должностях сами совершали
действия, которые должны стать основанием для увольнения, а потому
имеют очевидный конфликт интересов;
- процедуры оценивания являются непрозрачными – неизвестно
как голосуют, какие баллы и за что выставляют кандидатам члены
ВККС.
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