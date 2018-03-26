Раненых и погибших, к счастью, нет

На место отправили 4 оперативных пожарно-спасательных отделения на автоцистернах, автолестница и специальный спасательный автомобиль.

"Разведка пожара установила, что в данном торговом заведении на лестнице 2-го этажа горели силовые кабели на площади 2 кв.м., а также электрощитовая в подвале на площади 3 кв.м. Горение полимерных материалов выделяло большое количество опасного дыма" , - сообщается на сайте ДСНС.

Фото: ДСНС

По предварительным данным причиной возгорания является короткое замыкание электрической сети.

В ДСНС говорят, что власть ТЦ смогла эвакуировать большинство посетителей и сотрудников на свежий воздух до прибытия спасателей, но некоторые все же остался на верхних этажах здания. Из-за дыма люди потеряли ориентацию, не могли самостоятельно найти выход и задыхались.

Фото: ДСНС

Напомним, что 25 марта утром в российском городе Кемерово , в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.