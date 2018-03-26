Спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что на Западе реализуется долгосрочная программа "оголтелой русофобии". Захарова: Все, что заявляется на Западе, идет с пометкой "русские, россияне, Россия" Скриншот: Россия 24 / YouTube спикер МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1"."То, что мы сейчас видим, – это продолжение комплексной и долгосрочной программы по оголтелой русофобии в действии. Это вопрос не только России как страны. Это вопрос россиян и русского народа, непременно. Все, что заявляется на Западе, идет с пометкой "русские, россияне, Россия". Это все связано с тем, что это тотальная и уже никем не скрываемая русофобская кампания", – подчеркнула она.Захарова пообещала, что Россия даст ответ "по каждой стране", выславшей дипломатов.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.22 марта лидеры Европейского союза решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера. Сегодня стало известно, что 14 стран Евросоюза вышлют российских дипломатов. Также президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 российских дипломатов. Кроме того, Соединенные Штаты закрывают Генконсульство РФ в Сиэтле.О сокращении количества сотрудников российских дипмиссий заявили также в Канаде, Финляндии и Норвегии.Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев выдворяет 13 российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля.В Совете Федерации РФ пообещали, что ответ на высылку российских дипломатов будет симметричным. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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