"Россия не может нарушать международные правила безнаказанно"

"Сегодняшняя экстраординарная международная реакция наших союзников появляется в истории как самая коллективная высылка российских шпионов, когда-либо имела место, и поможет защитить нашу общую безопасность. Россия не может нарушать международные правила безнаказанно", - написал Борис Джонсон в своем Twitter.

Напомним, что о своих намерениях выслать российских дипломатов уже заявили в США , Канаде, Албании, Германии, Франции, Италии, Польши, Эстонии, Финляндии, Чехии, Швеции, Нидерландах, Дании, Хорватии, Румынии, Литве и Латвии.

Украина также приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипача.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия выдворит из страны 60 сотрудников американской дипломатической миссии .

Как известно, 4 марта Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.