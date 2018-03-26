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|МИД Британии: Это крупнейшее в истории выдворение российских шпионов
|26.03.2018 22:20
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"Россия не может нарушать международные правила безнаказанно"Министр иностранных дел Великобритании заявил, что скоординированное выдворение российских дипломатов из США, Канады и ряда европейских стран является "самой коллективной высылкой российских шпионов, когда-либо имела место".
Фото: ukrep.be
"Сегодняшняя экстраординарная международная реакция наших союзников появляется в истории как самая коллективная высылка российских шпионов, когда-либо имела место, и поможет защитить нашу общую безопасность. Россия не может нарушать международные правила безнаказанно", - написал Борис Джонсон в своем Twitter.
Напомним, что о своих намерениях выслать российских дипломатов уже заявили в США , Канаде, Албании, Германии, Франции, Италии, Польши, Эстонии, Финляндии, Чехии, Швеции, Нидерландах, Дании, Хорватии, Румынии, Литве и Латвии.
Украина также приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипача.
В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия выдворит из страны 60 сотрудников американской дипломатической миссии .
Как известно, 4 марта Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.