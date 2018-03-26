По данным полиции, группировка получила доступ ко всем банкам в России

Общий убыток, нанесенный преступной группировкой, лидером которой был задержан, составляет около $ 1 млрд, пишет испанская газета El Mundo .

Задержанный приехал в Испанию в 2014 году. 6 марта 2018 был задержан в Аликанте (автономное общество Валенсия). Считается, что украинец был мозговым центром группировки Cobalt, которое действовало с 2013 года и получило обманным путем сотни миллионов долларов. В группировку входили еще три человека: двое украинский и русский.

Они заражали с помощью вредоносного программного обеспечения компьютерные системы банков, что позволяло им снимать деньги из банкоматов на расстоянии, изменять банковские балансы и модифицировать счета. Полученные средства переводили в криптовалюта.

Операция прошла при сотрудничестве с ФБР и Европолом, правоохранительными органами других государств. Украинский киберполиции, в свою очередь, сообщает о раскрытии члена международной хакерской группировки Cobalt.

30-летнему жителю Киева инкриминируют причастность к разработке вирусов, кибершпионажа и продажи персональных данных граждан со только мира. Хакер также сбывал разнообразное вредоносное программное обеспечение, а его вирусы использовались для получения удаленного доступа к компьютерам жертв и последующего полного контроля над ними.

"Полицейские установили, что мужчина с 2016 года является участником хакерской группировки, известного под названием Cobalt, члены которого причастны к массовым атакам на различные мировые банки. В его обязанности входили разработка и поддержка надлежащей работы эксплойтов, которые использовали уязвимости в распространенных между пользователей программных продуктах " , - говорится в сообщении.

После получения доступа к компьютеру преступник получал персональную информацию и банковские реквизиты всех клиентов банка или отеля, компьютеры которых были заражены. Полученную информацию он продавал. Установлено, что во время одной из таких сделок ему удалось продать около 140 000 реквизитов банковских карт. Тогда, по предварительным подсчетам, сумма "гонорара" составляла почти 1,5 миллиона долларов.

Правоохранители провели обыски по месту жительства злоумышленника. Или он задержан, не сообщается.

Министр внутренних дел Испании Хуан сойду заявил, что речь идет о наиболее опасного киберпреступника из всех, которых когда-либо удавалось обезвредить испанской полиции.

Операцию по поиску и разоблачению хакера испанцы вели три года при содействии Интерпола и американского ФБР. Министр сойду заявил также, что, по предварительным данным, сумма похищенного превышает 1 млрд евро, хотя речь может идти и о значительно большую сумму - до 1 млрд.

О том, как действовал хакер и созданная им преступная сеть, рассказал DW комиссар отдела по борьбе с киберпреступностью Национальной полиции Испании Рафаэль Перес. По имеющимся у него данным, украинец разработал ряд вирусов, с помощью которых проникал в компьютерные сети банков. Деньги из них выводились путем переводов на счета многочисленных сообщников в разных странах - 15 из них уже обнаружены - или изымались непосредственно с банкоматов, которые "руководствовались" хакером за тысячи километров. За услуги сообщники получали половину украденной суммы, а остальные пересылали лидеру группы, который хранил награбленное в криптовалюта.

Как отметил Перес, хакер отдавал предпочтение российским банкам, поскольку их системы защиты часто является "устаревшими и относительно легко поддаются взлому". У него не было каких-либо политических мотивов. Полицейский комиссар сообщил, что Денис К. осуществлял также "набеги" на банки и банкоматы практически всех европейских стран и США. Только в первом триместре 2017 им было похищено полмиллиона евро в банкоматах Мадрида. В других европейских странах за один день ему удавалось красть от 800 тыс. До 1,5 млн. Евро.

После ареста, по словам собеседника DW, суд наложил арест на коттедж хакера, в котором он проживал с женой и дочерью, по его два автомобиля и на драгоценности, оцененные в полмиллиона евро.