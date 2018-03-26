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|Ким Чен Ин прибыл с визитом в Китай - Bloomberg
|26.03.2018 22:36
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Если информация окажется правдой, это будет первая поездка Ким Чен Ина за пределы Северной Кореи на высшем постуруководитель КНДР Ким Чен Ин прибыл с визитом в Китай.
Пока о деталях поездки лидера КНДР, как долго он пробудет в Китае, а также с кем встретится, не сообщается, передает Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство добавляет, что поезд, вероятно, въехал на территорию страны через близкий город Даньдун.
По информации издания Business Insider , на северо-востоке Китая заметили тайный поезд, следовавший из Северной Кореи в Пекин. Через него прошли массовые сбои в расписании движения на железнодорожном транспорте на китайской территории. Считается, что это тот самый бронированный поезд, на котором отец нынешнего лидера КНДР Ким Чем Ир совершал поездку в Пекин.
Издание также отмечает, что приход поезда в китайскую столицу совпало с усилением безопасности в районе вокзала в Пекине и замеченным кортежем из лимузина и сотрудников полиции на мотоциклах.
Как отмечается, бронепоезд и путь уже были опробованы ранее, следовательно именно таким образом нынешний руководитель КНДР мог бы выбрать для своей поездки. В случае, если информация окажется правдой, это будет первая поездка Ким Чен Ина за пределы Северной Кореи на высшем посту. Также он может впервые лично встретиться с председателем другого государства.
Business Insider указывает, что подобный визит выгоден как северокорейской, так и китайской стороне, особенно на фоне решения президента США Дональда Трампа провести встречу с лидером КНДР. О том, что он согласен на нее, стало известно 9 марта. Переговоры должны состояться до конца мая этого года.