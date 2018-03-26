Посол Великобритании отметила, что "Украина стоит вместе с Британией перед лицом неприемлемого поведения России"

Об этом посол Великобритании в Украине Джудит Гоф написала в своем Twitter.

"Спасибо Павел Климкин (главе украинского МИД, - ред.) И Петру Порошенко за то, что вы стоите с Великобританией перед лицом неприемлемого поведения России" , - написала Гоф.

При этом она сделала репост сообщения в Twitter Климкин о решении Украины выслать 13 российских дипломатов в координации с друзьями и партнерами в демократическом трансатлантическом сообществе.

Отметим, что Украина приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

Также о своем намерении выслать российских дипломатов уже заявили в США , Канаде, Албании, Германии, Франции, Италии, Польши, Эстонии, Финляндии, Чехии, Швеции, Нидерландах, Дании, Хорватии, Румынии, Литве и Латвии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила решение ряда стран выслать российских дипломатов, а Борис Джонсон заявил, что "Россия не может нарушать международные правила безнаказанно" .

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия вышлет из страны 60 сотрудников американской дипломатической миссии .

МИД России выразил протест в связи с решением стран ЕС, США и Канады выслать российских дипломатов.

Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.