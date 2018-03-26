Сводка Новостей
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|Посольство РФ в США предложило в Twitter выбрать город, где может быть закрыта американская дипмиссия
|26.03.2018 22:48
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US administration * ordered the closure of the Russian Consulate in Seattle @GK * Seattle * . What US Consulate General would you close in @Russia, if it was up to you to decide— Russia in USA
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