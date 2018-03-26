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Посольство РФ в США предложило в Twitter выбрать город, где может быть закрыта американская дипмиссия
26.03.2018 22:48
Подписчики страницы посольства России в США в Twitter считают, что стоит закрыть дипломатическое представительство Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге. Российское посольство в США объявило голосование Фото: ЕРА Так, на выбор предложено три города: Владивосток, Екатеринбург и Санкт-Петербург.

US administration * ordered the closure of the Russian Consulate in Seattle @GK * Seattle * . What US Consulate General would you close in @Russia, if it was up to you to decide

— Russia in USA

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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