Подписчики страницы посольства России в США в Twitter считают, что стоит закрыть дипломатическое представительство Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге. Российское посольство в США объявило голосование Фото: ЕРА Так, на выбор предложено три города: Владивосток, Екатеринбург и Санкт-Петербург. US administration * ordered the closure of the Russian Consulate in Seattle @GK * Seattle * . What US Consulate General would you close in @Russia, if it was up to you to decide — Russia in USA Сводка.нет - Новости Украины и Мира



