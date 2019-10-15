В октябре по сравнению с сентябрем снизилось число тех, кто положительно относится к деятельности президента Украины Владимира Зеленского, а рейтинги лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко и главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко возросли.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС , опубликованного в понедельник, 14 октября.

Согласно опросу, положительно относятся к деятельности президента Зеленского в октябре 66% (73% в сентябре). Также упал уровень одобрения у премьер-министра Алексея Гончарука (с 17% до 10%) и спикера Дмитрия Разумкова (с 33% до 27%). При этом показатели Бойко увеличились до 24% в октябре с 20% в сентябре. Рейтинг Юлии Тимошенко вырос с 19% в сентябре до 23% в октябре. Уровень позитивного отношения к лидеру партии "Голос" Вакарчуку остался неизменным - 25%.

Лидером по уровню негативного восприятия между всех политиков остается Петр Порошенко. К нему негативно относится 65% (в сентябре - 64%).

Опрос проводился с 9 по 11 октября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки телефонных номеров. В опросе приняли участие граждане Украины от 18 лет со всех территорий кроме тех, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1200 интервью, ошибка выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Скорость, с которой деградирует весь проект "Слуга народа", просто поражает. Трудно было даже представить, что такое вообще было вероятно. Об этом заявил политический аналитик Андрей Головачев.

"Причин столь стремительного разложения две: 1. Кадровый кризис. Огромное число откровенных болванов, рвачей и циников ,которые оказались на высоких должностях. 2. Кризис лидера. Недоверие внутри проекта к самому Зеленскому, который рассматривается многими как зависимая, слабая, двуличная фигура, декларирующая ценности, которых он лично или не хочет или не может придерживаться. После того, как Портнов потребовал увольнения Рябошапки за то, что последний блокирует все дела против Порошенко, проект СН перешел в свою предпоследнюю фазу, которую условно можно назвать "Царь хороший, но команда его подводит". Думаю, что эта глупейшая переходная фаза продлиться максимум 3-4 месяца, в течении которых общество с прискорбием окончательно признает, что его в очередной раз надули, причем отдельно циничным образом и рейтинг Зеленского обвалиться. После этого все безотлагательно начнут готовиться к следующим досрочным выборам в ВР. Впрочем, самые дальновидные приступили к этому же сейчас." - Заявил Андрей Головачев.

С националистами, фашистами и террористами заигрывать напрасно. Носители этих идей люди неблагодарные в основе своей. Они никому и никогда не преданы, кроме идеи своей исключительности. Об этом заявила политический аналитик Елена Маркосян.

"Они не способны слышать и понимать кого-либо, кроме себя самих. Сейчас они бросили вызов народу и идее мира в Украине. И если наша новая власть не сумеет поставить их на место, мы очень быстро откажем в доверии ей.

Президент говорит, что может уйти с поста в любой момент. Понимаю. Но не принимаю такую позицию! Взялся за гуж, не говори, что не дюж! Силой на этот Олимп никто никого не тянул. А если уж взошел на него, то работай в интересах только народа, а не кучки бузотеров, которые не нужны ни селу, ни городу, ни армии, ни миру, потому что кроме бузы и безответственности ни на что не способны.

Не Украину защищают бузотеры, а себя лично и свое право жить за чужой счет. От них нужно защищать народ, страну, закон и порядок. Если наша власть не способна на это, то народу она не нужна. И рейтинги наших симпатий это покажут. Пока они движутся вниз медленно и в любой момент могут остановиться. Но есть точка невозврата. Когда президент её преодолеет, ничто уже его не защитит от предательства друзей и соратников, потому что президентов предают первыми. Не было других прецедентов в истории.

Сегодня только надежда и вера народа вынуждает всех считаться с Зеленским. Их утрата развяжет руки всем.

Время у него ещё есть, но оно летит со скоростью мысли. Чтобы всё успеть, нужно перестать суетиться и торопиться и перейти на размеренный шаг, ведущий к цели. Пусть самый маленький и незаметный, но постоянный, ежедневный, ежесекундный..." - Заявила Елена Маркосян .

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