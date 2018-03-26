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В Одессе полицейский автомобиль упал с моста
26.03.2018 22:52
В Одессе полицейский автомобиль упал с моста
Причина ДТП неизвестна
В понедельник, 26 марта, полицейский автомобиль упал с Горбатого моста в Одессе.
В Одессе полицейский автомобиль упал с моста Фото: dumskaya.net

После инцидента двое сотрудников полиции обратились за медицинской помощью, жертв нет. Пострадал также полицейский автомобиль, сообщает "Думская" со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

Причина ДТП неизвестна, по факту инцидента проводится служебная проверка.

В Одессе полицейский автомобиль упал с моста

Напомним, что  в Киеве после преследования задержали бывшего руководителя харьковской патрульной полиции Евгения Мельника, который находился в нетрезвом состоянии за рулем.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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