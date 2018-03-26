Погода, Новости, загрузка...

Сводка Новостей

Климкин выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерово
26.03.2018 22:56
В Twitter главы МИД Украины Павла Климкина появилось сообщение о соболезнованиях семьям погибших в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. По предварительным данным, украинцев между пострадавших нет. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Кемерово сгорел торгово-развлекательный центр, много погибших Фото: ЕРА "Выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате ужасного пожара в Кемерово", – сказано в твите.

Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих в результаті жахливої пожежі в #Кемерово.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 26 березня 2018 р.
По данным министерства по чрезвычайным ситуациям России, число погибших в результате пожара достигло 64 человек.Официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что по предварительным данным, украинцев между пострадавших при пожаре нет.Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово вспыхнул 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате, его причиной могло стать неосторожное обращение детей с огнем.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить