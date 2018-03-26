Сводка Новостей
- Мать трех девочек, погибших при пожаре в Кемерово: Нас не подпускали, ничего не объясняли. Наши дети горели, а мы просто наблюдали
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|Климкин выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерово
|26.03.2018 22:56
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Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих в результаті жахливої пожежі в #Кемерово.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 26 березня 2018 р.
По данным министерства по чрезвычайным ситуациям России, число погибших в результате пожара достигло 64 человек.Официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что по предварительным данным, украинцев между пострадавших при пожаре нет.Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово вспыхнул 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате, его причиной могло стать неосторожное обращение детей с огнем.
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