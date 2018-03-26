Ситуация под посольством спокойная, несмотря на то, что Украина выдворяет 13 российских дипломатов

"К забору дипломатического ведомства киевляне и гости города сносят цветы в связи с масштабным пожаром в Кемерово" , - отметил журналист в эфире "112 Украина" .

Также он добавил, что сейчас ситуация под посольством России в Киеве спокойная, несмотря на то, что сегодня Украина выдворяет 13 российских дипломатов за "дела Скрипача".

Напомним, 25 марта утром в российском городе Кемерово, в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.