Россия на протяжении последних десяти лет изучала способы доставки
нервно-паралитических веществ в Великобританию, вероятно, для
совершения убийств, сообщила премьер-министр Соединенного
Королевства Тереза Мэй. Вчера 23.56 | комментариев: Мэй выступила в
парламенте Фото: ЕРА По ее словам, у властей Британии есть
информация, что на протяжении последних десяти лет Россия изучала
способы доставки нервно-паралитических веществ в страну, вероятно,
для совершения убийств.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его
33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с
симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие
выяснило, что во время покушения использовался разработанный в
России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить
случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай
незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва
отказалась отвечать на ультиматум
Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества,
которым отравили Скрипалей.
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