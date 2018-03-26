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Cловения пока не планирует высылать российских дипломатов
26.03.2018 23:16
Cловения пока не планирует высылать российских дипломатов
В Словении считают, что еще предстоит установить, что на самом деле произошло
Словения пока не планирует присоединяться к другим государствам ЕС, которые решили выдворить российских дипломатов.
Cловения пока не планирует высылать российских дипломатов Фото: AFP

Об этом заявил Миро Серар, который выполняет обязанности премьера Словении, сообщает издание Delo .

"Словения пока не планирует высылать российских дипломатов вводить подобные мероприятия", - сказал он.

Как заявил глава МИД Словении Карл Ерьявец, страна не присоединилась к группе из 14 государств ЕС, которые выдворяют российских дипломатов в связи с отравлением бывшего шпиона в Великобритании, поскольку еще предстоит установить, что на самом деле произошло.

"Мы стремимся позиции, принятой Европейским советом, что необходимо установить, что произошло на самом деле", - сказал он.

По словам министра, правительство определится со своими дальнейшими действиями в четверг.

Напомним, что д екилька стран ЕС  объявили о высылке российских дипломатов  в ответ на ситуацию вокруг дела об отравлении Сергея Скрипаля. В частности , это Германия, Франция, Италия, Дания, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Хорватия, Румыния, Швеция, Албания.

Также  выслать десятки "русских офицеров разведки"  решили власти США. Кроме того, США закрывают генконсульство России в Сиэтле. В ряд Канады принял решение о высылке четырех российских дипломатов.  Украина же  принял решение выдворить 13 российских дипломатов . 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй  поздравила  решение ряда стран выслать российских дипломатов, а Борис Джонсон заявил, что  "Россия не может нарушать международные правила безнаказанно" .

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что  Россия вышлет из страны 60 сотрудников американской дипломатической миссии .

Как известно, 4 марта  Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание  возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в  тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили  нервно-паралитические вещества .

В связи с этим,  Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.

В свою очередь,  Россия пригрозила зеркальной ответом и готова выслать за пределы РФ британских дипломатов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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