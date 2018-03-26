В Словении считают, что еще предстоит установить, что на самом деле произошло

Об этом заявил Миро Серар, который выполняет обязанности премьера Словении, сообщает издание Delo .

"Словения пока не планирует высылать российских дипломатов вводить подобные мероприятия", - сказал он.

Как заявил глава МИД Словении Карл Ерьявец, страна не присоединилась к группе из 14 государств ЕС, которые выдворяют российских дипломатов в связи с отравлением бывшего шпиона в Великобритании, поскольку еще предстоит установить, что на самом деле произошло.

"Мы стремимся позиции, принятой Европейским советом, что необходимо установить, что произошло на самом деле", - сказал он.

По словам министра, правительство определится со своими дальнейшими действиями в четверг.

Напомним, что д екилька стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов в ответ на ситуацию вокруг дела об отравлении Сергея Скрипаля. В частности , это Германия, Франция, Италия, Дания, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Хорватия, Румыния, Швеция, Албания.

Также выслать десятки "русских офицеров разведки" решили власти США. Кроме того, США закрывают генконсульство России в Сиэтле. В ряд Канады принял решение о высылке четырех российских дипломатов. Украина же принял решение выдворить 13 российских дипломатов .

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила решение ряда стран выслать российских дипломатов, а Борис Джонсон заявил, что "Россия не может нарушать международные правила безнаказанно" .

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия вышлет из страны 60 сотрудников американской дипломатической миссии .

Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.