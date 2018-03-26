По словам министра, Нагцвардия должна быть готова к решению конфликта

"Мы убеждены, что военного варианта решения конфликта на Донбассе не существует. Этот вопрос можно решить только с помощью правоохранительной миротворческой миссии, в частности силами Нацгвардии. И бойцы должны быть готовы. Именно здесь расположен центр подготовки таких бойцов. А после завершения конфликта они будут работать на безопасность украинский " , - сказал Аваков в понедельник в Международном центре подготовки Национальной гвардии в с. Старый (Бориспольский район Киевской области), сообщает департамент коммуникации МВД.

По его словам, именно эта база подготовки соответствует всем критериям, чтобы подготовить специалистов. Министр также отметил, что на этом полигоне могут происходить тренировки всех сил и подразделений МВД, в том числе международных.