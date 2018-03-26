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|Климкин о высылке дипломатов Россия понимает только такой язык
|26.03.2018 23:40
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"Сегодняшний проявление солидарности должно быть только началом", - считает министрМинистр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина определенное время готовилась к высылке российских дипломатов, однако сделала это скоординировано с "друзьями и партнерами".
Фото: ukrinform.ua
"13 российских дипломатов высылаем из Украины. Действуем как часть демократической трансатлантического сообщества" , - пишет Климкин в Twitter .
" Сегодняшний проявление солидарности должно быть только началом. Необходимы дальнейшие сильные и комплексе действия. Россия понимает только такой язык. Российский газ имеет" нервно-паралитическое "действие для всей Европы. И Европа, и Украина должны избавиться российской газовой зависимости ", - добавил министр .
Напомним, что д екилька стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов в ответ на ситуацию вокруг дела об отравлении Сергея Скрипаля.
Власти США решила выслать десятки "русских офицеров разведки" и закрыть генконсульство России в Сиэтле. Украина приняла решение выдворить 13 российских дипломатов .
Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.
В свою очередь, Россия пригрозила зеркальной ответом и готова выслать за пределы РФ британских дипломатов.