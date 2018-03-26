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- 27 марта жители Кемерово хотят собраться и потребовать от властей ответы на вопросы о пожаре в торговом центре
|Путин прибыл в Кемерово
|26.03.2018 23:52
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Путин в Кемерове— Доренко (@rasstriga) 26 березня 2018 р.
К сгоревшему торгово-развлекательному центру "Зимняя вишня" перестали пускать людей, сообщил корреспондент "Говорит Москва" с места событий"Президент уже едет к месту трагедии. Людей на улице не так много, основная часть разошлась по домам. Те, кто на месте, уже знают, что Путин приезжает. В целом обстановка спокойная, нет ни призывов, ни паники, ни агрессии. Сотрудники полиции оцепили также мемориал возле торгового центра, куда весь день люди несли цветы в память о жертвах пожара", – говорится в репортаже.Около 4.00 по местному времени (полночь по Киеву) к "Зимней вишне" подъехал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.Сотрудники службы охраны советуют людям, находящимся у места трагедии, "приходить завтра", информирует радиостанция.Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово вспыхнул 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате, его причиной могло стать неосторожное обращение детей с огнем. По данным министерства чрезвычайных ситуаций России, число погибших в результате пожара достигло 64 человек, между них минимум девять детей.
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