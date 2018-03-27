Внефракционный народный депутат Надежда Савченко не последний избранник, которого Генеральная прокуратура Украины хочет привлечь к ответственности, отметил глава ведомства Юрий Луценко. Луценко: Я видел материалы о следующих прошениях в парламент Фото: EPA "В этом году, я уверен, что (дела. – ) большинства депутатов, на которых было решение парламента о снятии депутатского иммунитета, будут направлены в судебные процессы", – заверил он.Луценко отметил, что внефракционный народный депутат Надежда Савченко не последний избранник, которого ГПУ хочет привлечь к ответственности."Я видел материалы, которые свидетельствуют о следующих прошениях в парламент, они исключительно обоснованные и будут базироваться на полученных законным путем доказательствах", – уточнил генпрокурор.В Раде восьмого созыва сняли неприкосновенность с десяти депутатов: внефракционных Сергея Мельничука, Сергея Клюева, Александра Онищенко, Борислава Розенблата и Савченко, Вадима Новинского, Михаила Добкина и Евгения Бакулина из Оппозиционного блока, Олеся Довгого из группы "Воля народа", а также Максима Полякова из "Народного фронта".14 марта 2018 года Луценко сообщал, что в парламент могут направить два новых представления. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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