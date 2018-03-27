Одна из участниц акции протеста по имени Анна заявила, что в Кемерово сомневаются по поводу достоверности официальных данных о количестве погибших при пожаре в торговом центре. В Кемерово сомневаются в достоверности официальных данных о количестве жертв Фото: ЕРА По словам Анны, у всех, кто работает в сгоревшем торговом центре, после трагедии забирают мобильные телефоны и заставляют подписывать акты о неразглашении.Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово вспыхнул 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате, его причиной могло стать неосторожное обращение детей с огнем. По данным министерства чрезвычайных ситуаций России, число погибших в результате пожара достигло 64 человек. По данным МЧС РФ, при пожаре погибло по меньшей мере девять детей.Очевидец пожара Сергей Буряк заявил, что погибло намного больше людей, чем "показывают по новостям". В Следственном комитете России заявили, что с пострадавших берут расписку о неразглашении в "интересах потерпевших"."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.Правоохранительные органы сообщили о задержании четырех человек: технического директора компании – собственника здания, арендатора помещения, где, предположительно, начался пожар, а также сотрудника и руководителя организации, которая обслуживала пожарную сигнализацию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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