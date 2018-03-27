Активист Вячеслав Егоров заявил, что московские мусоровозы являются доказательством свалки в Коломне мусора из столицы. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Протестующие заблокировали проезд мусоровозов после сильного выброса на свалке Фото: Дмитрий Гудков / Facebook Активист отметил, что столичные мусоровозы доказывают, что в Коломну везут мусор из Москвы."Сегодня ситуация очень сильно обострена. У нас здесь стоят машины, которые вчера привезли московский мусор, и их люди уже сутки не выпускают отсюда по одной причине: потому что наш глава дал интервью "Телеканалу 360", где растиражировано, что это все – политическая акция, на которую пришло только 25 человек, что люди не дают провести землю для пересыпки на свалку", – рассказал он.Егоров отметил, что люди возмущены и выдвинули ультиматум главе Коломны Денису Лебедеву, чтобы он опроверг свои слова.По словам активиста, полиция угрожает собравшимся силовым разгоном."Полиция говорит, что если вы не выпустите московские мусоровозы, которых, по словам нашего главы, здесь не было, что является прямой ложью, и доказательством этого являются именно эти пустые мусоровозы, – если мы этого не сделаем, то приедет ОМОН и будет силовой разгон", – сообщил он.Егоров пояснил, что протестующие вышли на улицу и заблокировали проезд мусоровозов после сильного выброса на свалке, который сопровождался "жуткой вонью"."Уже прошло полтора суток, люди все еще стоят, пропускают только мусоровозы, которые идут из Коломны и машины с глиной для пересыпки. Мусоровозы из Москвы не пускают, но сейчас полиция их разворачивают еще на подъезде, видимо, дана команда из области", – подчеркнул он.26 марта прежний депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков сообщил, что в поселке Первомайский местные жители перекрыли доступ к свалке Воловичи.21 марта на мусорном полигоне Ядрово близко российского Волоколамска произошел выброс сероводорода. В местном управлении образования с этим инцидентом связали отравление трех десятков учеников местной школы №2. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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