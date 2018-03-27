Арестованный Денис К. возглавлял группу компьютерных мошенников, которая грабила банки в 40 странах мира. По данным испанской полиции, особенно активно злоумышленники атаковали негосударственные финансовые учреждения России. Хакеры знали об уязвимостях российских банков, сообщили в МВД Испании Фото: pixabay.com Хакеры использовали вредоносное программное обеспечение Carbanak и Cobalt. Она рассылали в банки фишинговые письма, получая доступ ко внутренней сети и системам управления банкоматами.После этого преступники программировали банкоматы на выдачу наличных в определенное время.Обналиченные суммы хакеры вкладывали в покупку ценных вещей и криптовалюты.Как пишет испанское издание El Mundo со ссылкой на министерство внутренних дел страны, задержанный атаман группировки – 34-летний украинец Денис К. Он жил анонимно в Аликанте, арест произошел 6 марта.По данным испанского МВД, К. стоял за организацией хакерских атак на все без исключения негосударственные банки России, многие из которых были ограблены. Он знал, что российские финансовые учреждения, как правило, используют устаревшие антивирусы, отмечает газета.Российская фирма Kaspersky объявляла награду в $1 млн за поимку главаря хакеров. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки хакеры банки финансовые негосударственные марта Теги: мир