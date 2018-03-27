Количество российских дипломатов в Украине не менялось с 2014 года,
отметил народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко Иван
Винник. Винник напомнил, что Украина отзывала часть своих
представителей из РФ Фото: solydarnist.org "Количество российских
дипломатов в Украине не менялось с тех пор, как в 2014 году мы
отозвали своего посла для проведения консультаций, и Россия сделала
то же самое", – пояснил он.По словам Винника, позже "в связи с
рядом событий Украина отзывала еще часть своих дипломатов, и Россия
делала то же самое, но в среднем число сотрудников представительств
оставалось прежним".26 марта президент Петр Порошенко заявил, что
Украина выдворит 13 российских дипломатов в связи с отравлением
экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля в британском
Солсбери. До этого о таких мерах объявили власти Великобритании,
ряда стран ЕС и США.В Совете Федерации РФ
пообещали симметричный ответ.
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