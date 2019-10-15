Секс, деньги и страх. Основные боги, которые управляют нашими жизнями. Даже если мы думаем иначе и мним себя интеллектуалами-отшельниками... Про секс и деньги все понятно.
Поговорим о страхе.
Том самом, который парализует волю, заставляет искать партнеров-защитников и определяет ключевые поведенческие реакции. Судя по последним событиям иррациональный страх становится доминирующей эмоцией у новой управленческой элиты.
Все сильнее их зависимость от заигрывания с типичными страшилками. Кто/то там всерьёз говорил о нереальной монополизации власти у нас? О возможности построения здесь автаркии?
Смешно.
Все это вероятно только при наличии невероятной личной воли и жесткости.
И только после того, как вчерашние топы пачками садятся в арестантские машины для соответсвующей транспортировки. А если нет?..
... Для нового президента слишком быстро наступил своеобразный рубикон.
Он ещё не совсем успел оценить, что же это такое украинская политика изнутри.
Не разобрался в том, что слова здесь не имеют никакой ценности для реальных теневых волков, рвущих ресурсы страны. Но ему сделали уже предъявы).
«Кто ты, Владимир Александрович? Игрок азартный или зритель сторонний в статусе свадебного генерала?» Страх его сейчас слишком очевиден. Со всех сторон посыпались претензии и враги, которые изящно «злокознят»...
... Аваков - этот вечный соблазнитель президентов - практически уже доказал, что уличным страхом управляет только он.
«Хотите покоя? Отойдите в сторону».
Так ли это на самом деле?
Безусловно, нет.
Но для Владимира Александровича это уже истина.
И улица его будет только пугать теперь... СБУ-шного Баканова явно взяли в оборот старые ушлые кадры, которых интересуют только схематозы, но которые знают столько много конспирологических страшилок.
И вот уже глава СБУ рассказывает Зеленскому тоже, что рассказывали и Петру Алексеевичу.
«Везде заговоры зреют и с ними никак не справиться».
И глаза президента мутнеют от страха)...
Совбез выполняет строго мусорные функции, готовит докладные записки, которые скучны и бесполезны.
И вызывают только чувство обреченности...
Нереальный ген-прокурор уже играет традиционный прокурорский марш, в котором слышны ароматы «разводок». Его ведь тоже обложили решалы...
... Откуда появляется страх?
Только от незнания. От изолированности. От добровольного заточения в уютной розовой ванной комнате.
Но откуда черпать информацию Владимиру Александровичу?
Особенно в стране, где каждый норовит тебя обмануть и сыграть в своего джокера?..
Ближайшее окружение упорно передает слухи, страшилки, угрожающие разговорчики.
Неближайшее - из стана «закадычного» Игоря Валерьевича - вообще мастера разводок.
Случайные просто молотят языком о том, как все страшно...
Страх начинает тобой управлять и нашептывать тебе на ушко банальное.
«Лучше ничего не делать. Лучше оставить всё как есть. Оно само рассосется».
И ты охотно закрываешься от мира...