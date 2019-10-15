Михаил Подоляк

Секс, деньги и страх. Основные боги, которые управляют нашими жизнями. Даже если мы думаем иначе и мним себя интеллектуалами-отшельниками... Про секс и деньги все понятно.

Поговорим о страхе.

Том самом, который парализует волю, заставляет искать партнеров-защитников и определяет ключевые поведенческие реакции. Судя по последним событиям иррациональный страх становится доминирующей эмоцией у новой управленческой элиты.

Все сильнее их зависимость от заигрывания с типичными страшилками. Кто/то там всерьёз говорил о нереальной монополизации власти у нас? О возможности построения здесь автаркии?

Смешно.

Все это вероятно только при наличии невероятной личной воли и жесткости.

И только после того, как вчерашние топы пачками садятся в арестантские машины для соответсвующей транспортировки. А если нет?..



... Для нового президента слишком быстро наступил своеобразный рубикон.

Он ещё не совсем успел оценить, что же это такое украинская политика изнутри.

Не разобрался в том, что слова здесь не имеют никакой ценности для реальных теневых волков, рвущих ресурсы страны. Но ему сделали уже предъявы).

«Кто ты, Владимир Александрович? Игрок азартный или зритель сторонний в статусе свадебного генерала?» Страх его сейчас слишком очевиден. Со всех сторон посыпались претензии и враги, которые изящно «злокознят»...



... Аваков - этот вечный соблазнитель президентов - практически уже доказал, что уличным страхом управляет только он.

«Хотите покоя? Отойдите в сторону».

Так ли это на самом деле?

Безусловно, нет.

Но для Владимира Александровича это уже истина.

И улица его будет только пугать теперь... СБУ-шного Баканова явно взяли в оборот старые ушлые кадры, которых интересуют только схематозы, но которые знают столько много конспирологических страшилок.

И вот уже глава СБУ рассказывает Зеленскому тоже, что рассказывали и Петру Алексеевичу.

«Везде заговоры зреют и с ними никак не справиться».

И глаза президента мутнеют от страха)...

Совбез выполняет строго мусорные функции, готовит докладные записки, которые скучны и бесполезны.

И вызывают только чувство обреченности...

Нереальный ген-прокурор уже играет традиционный прокурорский марш, в котором слышны ароматы «разводок». Его ведь тоже обложили решалы...



... Откуда появляется страх?

Только от незнания. От изолированности. От добровольного заточения в уютной розовой ванной комнате.

Но откуда черпать информацию Владимиру Александровичу?

Особенно в стране, где каждый норовит тебя обмануть и сыграть в своего джокера?..

Ближайшее окружение упорно передает слухи, страшилки, угрожающие разговорчики.

Неближайшее - из стана «закадычного» Игоря Валерьевича - вообще мастера разводок.

Случайные просто молотят языком о том, как все страшно...

Страх начинает тобой управлять и нашептывать тебе на ушко банальное.

«Лучше ничего не делать. Лучше оставить всё как есть. Оно само рассосется».

И ты охотно закрываешься от мира...