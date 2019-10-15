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Секс, деньги и страх: доминирующие эмоции у новой управленческой элиты
15.10.2019 09:05

Михаил Подоляк

Секс, деньги и страх. Основные боги, которые управляют нашими жизнями. Даже если мы думаем иначе и мним себя интеллектуалами-отшельниками... Про секс и деньги все понятно. 

Секс, деньги и страх: доминирующие эмоции у новой управленческой элиты

Поговорим о страхе.

 

Том самом, который парализует волю, заставляет искать партнеров-защитников и определяет ключевые поведенческие реакции. Судя по последним событиям иррациональный страх становится доминирующей эмоцией у новой управленческой элиты.

 

Все сильнее их зависимость от заигрывания с типичными страшилками. Кто/то там всерьёз говорил о нереальной монополизации власти у нас? О возможности построения здесь автаркии?

 

Смешно.

 

Все это вероятно только при наличии невероятной личной воли и жесткости.

 

И только после того, как вчерашние топы пачками садятся в арестантские машины для соответсвующей транспортировки. А если нет?..
 

 

... Для нового президента слишком быстро наступил своеобразный рубикон.

 

Он ещё не совсем успел оценить, что же это такое украинская политика изнутри.

 

Не разобрался в том, что слова здесь не имеют никакой ценности для реальных теневых волков, рвущих ресурсы страны. Но ему сделали уже предъявы).

 

«Кто ты, Владимир Александрович? Игрок азартный или зритель сторонний в статусе свадебного генерала?» Страх его сейчас слишком очевиден. Со всех сторон посыпались претензии и враги, которые изящно «злокознят»... 
 

 

... Аваков - этот вечный соблазнитель президентов - практически уже доказал, что уличным страхом управляет только он.

 

«Хотите покоя? Отойдите в сторону».

 

Так ли это на самом деле?

 

Безусловно, нет.

 

Но для Владимира Александровича это уже истина.

 

И улица его будет только пугать теперь... СБУ-шного Баканова явно взяли в оборот старые ушлые кадры, которых интересуют только схематозы, но которые знают столько много конспирологических страшилок.

 

И вот уже глава СБУ рассказывает Зеленскому тоже, что рассказывали и Петру Алексеевичу.

 

«Везде заговоры зреют и с ними никак не справиться».

 

И глаза президента мутнеют от страха)...

 

Совбез выполняет строго мусорные функции, готовит докладные записки, которые скучны и бесполезны.

 

И вызывают только чувство обреченности...

 

Нереальный ген-прокурор уже играет традиционный прокурорский марш, в котором слышны ароматы «разводок». Его ведь тоже обложили решалы... 
 

 

... Откуда появляется страх?

 

Только от незнания. От изолированности. От добровольного заточения в уютной розовой ванной комнате.

 

Но откуда черпать информацию Владимиру Александровичу?

 

Особенно в стране, где каждый норовит тебя обмануть и сыграть в своего джокера?..

 

Ближайшее окружение упорно передает слухи, страшилки, угрожающие разговорчики.

 

Неближайшее - из стана «закадычного» Игоря Валерьевича - вообще мастера разводок.

 

Случайные просто молотят языком о том, как все страшно...

 

Страх начинает тобой управлять и нашептывать тебе на ушко банальное.

 

«Лучше ничего не делать. Лучше оставить всё как есть. Оно само рассосется».

 

И ты охотно закрываешься от мира...

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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