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Луценко заявил, что ГПУ уже больше года расследует подрывную деятельность, к которой может быть причастен "Украинский выбор" Медведчука
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27.03.2018 02:23
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Лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук мог поддерживать
контакт с главой "Офицерского корпуса" Владимиром Рубаном и
внефракционным нардепом Надеждой Савченко, которых подозревают в
попытке силового захвата власти, рассказал генеральный прокурор
Юрий Луценко. Луценко считает "Украинский выбор" центром
антиукраинской пропаганды Фото: Генеральна прокуратура України /
Facebook Он назвал "Украинский выбор" центром антиукраинской
пропаганды и отметил, что за две недели до задержания главы
"Офицерского корпуса" Владимира Рубана и внефракционного нардепа
Надежды Савченко, прокуратура "ликвидировали несколько ячеек,
которые за деньги Москвы, организовали подрывную деятельность на
территории Украины". Документы с планами таких действий якобы
изъяли в Днепре, Харькове, Львове, Киевской и Николаевской
областях.Луценко подчеркнул, что в "Украинском выборе" могли
координировать операции, а расследование по этому делу длится уже
больше года.Генпрокурор заявил о "вероятной причастности Медведчука
к деятельности и Рубана и Савченко""Мы изучаем их контакты", –
добавил он.При этом Луценко считает штурм Октябрьского дворца в
Киеве сторонниками лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили в
декабре 2017 года "частью плана по дестабилизации"."Теракт в центре
столицы должен был повлечь за собой наступление
российско-террористических войск, в обозе которых двигался бы наш
"легитимный" Янукович (экс-президент Виктор
Янукович. – )", – пояснил он.Генпрокурор уверен, что
существует "глобальный план по изменению, устранению
конституционного строя в Украине". По его словам, правоохранители
ищут "мозговой центр", который отвечает за его реализацию.17
декабря 2017 года во время стычек возле Октябрьского дворца в
центре украинской столицы пострадало 10 правоохранителей и
около 20 митингующих. Саакашвили назвал штурм
провокацией. Рубана задержали 8 марта 2018 года.
Савченко – 22 марта. Луценко отмечал, что нардеп и глава
"Офицерского корпуса" вступили в сговор с целью захвата
государственной власти в Украине. Для этих целей они якобы
договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР"
Александром Захарченко.
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