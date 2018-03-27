Дипломаты, которых вышлют из Австралии в связи с отравлением российского экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, являются сотрудниками разведки РФ, отметили в своем заявлении премьер-министр Малкольм Тернбулл и глава МИД Джулия Бишоп. Власти Австралии осудили "безрассудное поведение РФ" Фото: aph.gov.au Отмечается, что высылаемые дипломаты являются сотрудниками разведки РФ. Их депортируют в течение семи дней.Тернбулл и Бишоп считают, что "безрассудное и преднамеренное поведение" российских властей угрожает международной безопасности и глобальным правилам нераспространения химического оружия.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. Официальный Лондон заявил, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Кремль отверг подозрения. 14 марта власти Великобритании объявили о высылке из страны 23 российских дипломатов. Россия внесла в списки персон нон грата такое же количество британских представителей.26 марта председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что российских дипломатов вышлют из 14 стран ЕС. В этот же день глава Белого дома Дональд Трамп приказал депортировать из США 60 сотрудников дипмиссий РФ. Также американские власти закроют российское Генконсульство в Сиэтле.13 российских дипломатов выдворит Украина.В Совете Федерации РФ пообещали симметричный ответ на такие действия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки российских власти что марта скрипаля Теги: мир