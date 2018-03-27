Следственные действия в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назара Холодницкого только начинаются, пояснил генеральный прокурор Юрий Луценко. Луценко отказался сообщать подробности дела Фото: Юрій Луценко / Facebook "Только в результате допросов, экспертиз смогу сообщить, есть ли признаки уголовных правонарушений на прослушивающим устройстве, которое установили в кабинете руководителя САП", – отметил он.По словам Луценко, следственные действия в отношении Холодницкого только начинаются, следовательно он не может раскрыть дополнительные подробности.21 марта "Украинская правда" со ссылкой на источники в силовых органах сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро несколько недель прослушивало кабинет Холодницкого. "Жучки" якобы прикрепили к большому аквариуму у стола прокурора."Українські новини" писали, что главу САП принуждали подать в отставку.22 марта Холодницкий назвал провокацией ситуацию с прослушиванием и заверил, что никто не сможет заставить его уволиться.Директор НАБУ Артем Сытник, комментируя ситуацию, заявил, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает".24 марта Луценко информировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом.Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Трепак считает, что власть Президента ищет на место Холодницкого "кандидатуру из орбиты генпрокурора".Холодницкий возглавил новое подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную прокуратуру – 1 декабря 2015 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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