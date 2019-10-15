Восстановленный в должности глава Конституционного суда Станислав Шевчук сегодня пришел в здание КСУ. Он подал в секретариат суда заявление о том, что снова стал главой этой инстанции, передает корреспондент "Страны".

Это произошло по решению Окружного админсуда Киева, которое было озвучено в пятницу, 11 октября. Шевчука сняли с должности в мае 2019 года после конфликта с экс-президентом Петром Порошенко.

С тех пор в Конституционном суде сменилось два руководителя. В конце сентября на должность был назначен Александр Тупицкий.

И сейчас он, согласно решению суда, должен передать пост восстановленному Станиславу Шевчуку. Правда, учитывая очень напряженные отношения между ними, не факт, что сделает это охотно.

Сегодня, в первый рабочий день после победы в суде, Шевчук пришел в здание КСУ на Жилянской. Он подал в секретариат суда заявление о своем восстановлении на работе и предоставил решение суда.

По словам самого Шевчука КСУ должен в кратчайшие сроки рассмотреть его восстановление в должности. И уже завтра он будет выходить на свое рабочее место.

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