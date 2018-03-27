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Fitch прогнозирует, что ВВП Украины в 2018 году вырастет на 3,2%
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27.03.2018 04:29
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По данным международного рейтингового агентства Fitch Ratings, в
2017 году рост ВВП Украины составил 2%. Эксперты предупредили о
возможных рисках из-за выборов в Украине в 2019 году Фото: EPA В
2017 году, по данным Fitch, экономика Украины продолжала
демонстрировать небольшое восстановление, а рост ВВП составил
2%."Институциональная среда в Украине является недостаточно
прозрачной и развитой, что негативно сказывается на долгосрочном
развитии и бюджетном планировании", – добавили
эксперты.Отмечается, что правительство страны "находится под
давлением в связи с непростой программой реформ, проведение которых
является условием предоставления МВФ внешнего финансирования"."В
преддверии президентских и парламентских выборов в 2019 году
возрастают политические риски, связанные с интересами влиятельных
политических кругов и фрагментированностью политических
партий", – предупредило агентство.Fitch резюмирует, что
"высокий, хотя и снижающийся, уровень инфляции и процентных ставок
делает проведение долговой и инвестиционной политики непростой
задачей".Минэкономразвития ожидает, что рост ВВП в Украине в 2018
году составит 3%. Международное агентство Moody's – 3,5%,
Всемирный банк – 4%.
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