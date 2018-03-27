Командующий Объединенными силами Сергей Наев отказался называть
конкретные временные рамки подготовки будущей операции на Донбассе.
Наев возглавил Объединенные силы 16 марта Фото: mil.gov.ua "У меня
уже есть определенные временные показатели, к которым я должен
завершить подготовку операции Объединенных сил, сделать доклад
начальнику Генерального штаба – главнокомандующему Вооруженных
сил Украины и в дальнейшем – президенту Украины. А после
утверждения этих действий и планировочных документов состоится
мероприятие по началу операции", – пояснил Наев.Он добавил,
что "не хотел бы озвучивать широкой общественности" конкретные
временные рамки, но заверил – "они не будут
продолжительными".16 марта президент Петр Порошенко назначил
47-летнего Наева командующим ОС. При этом антитеррористическую
операцию на Донбассе изменили на операцию Объединенных сил.
Главное отличие – смена подчиненности украинских Вооруженных
сил в регионе.Уроженец Могилева-Подольского Винницкой
области Наев получил военное образование в
Московском высшем общевойсковом командном училище. С 2014-го по
2017-й руководил группировками украинских военных
подразделений на востоке и юге страны. В начале 2018 года стал
заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
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