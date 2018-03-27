Командующий Объединенными силами Сергей Наев отказался называть конкретные временные рамки подготовки будущей операции на Донбассе. Наев возглавил Объединенные силы 16 марта Фото: mil.gov.ua "У меня уже есть определенные временные показатели, к которым я должен завершить подготовку операции Объединенных сил, сделать доклад начальнику Генерального штаба – главнокомандующему Вооруженных сил Украины и в дальнейшем – президенту Украины. А после утверждения этих действий и планировочных документов состоится мероприятие по началу операции", – пояснил Наев.Он добавил, что "не хотел бы озвучивать широкой общественности" конкретные временные рамки, но заверил – "они не будут продолжительными".16 марта президент Петр Порошенко назначил 47-летнего Наева командующим ОС. При этом антитеррористическую операцию на Донбассе изменили на операцию Объединенных сил. Главное отличие – смена подчиненности украинских Вооруженных сил в регионе.Уроженец Могилева-Подольского Винницкой области Наев получил военное образование в Московском высшем общевойсковом командном училище. С 2014-го по 2017-й руководил группировками украинских военных подразделений на востоке и юге страны. В начале 2018 года стал заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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