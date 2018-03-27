Президент России Владимир Путин в ходе совещания в Кемерово, посвященного ликвидации последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня", в котором погибли более 60 человек, назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство.

"Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", — сказал Путин.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших, начав совещание с минуты молчания.

Рано утром во вторник Путин прилетел в Кемерово и сразу же отправился к сгоревшему торговому центру, где возложил букет роз к стихийному мемориалу у здания. Вместе с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло он также осмотрел фасад ТЦ.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел в воскресенье. Жертвами трагедии стали 64 человек, в том числе как минимум восемь детей. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.

В столице Украины люди несут цветы и мягкие игрушки посольство Российской Федерации. в Украине. В некоторые букеты вложены записки с соболезнованиями в связи с трагедией, которая произошла в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".

Тела 21 жертвы пожара в ТЦ в Кемерово передали родным после опознания, сообщает Следственный комитет РФ во вторник.

"По результатам процедуры опознания следователи выдали родственникам 21 погибшего на пожаре в кемеровском ТЦ разрешения на получение тел для захоронения", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Мэр Кемерово Илья Середюк отправил группу горожан на "инспекцию" моргов, передаёт корреспондент РИА Новости с акции памяти погибших в воскресном пожаре.

Ранее Середюк предложил собравшимся на акцию памяти жителям создать группу, которая осмотрит морги и сгоревшее здание торгового центра. Вице-губернатор Сергей Цивилев в свою очередь предложил гражданам, у которых есть данные о якобы пропавших взрослых и детях, не вошедших в официальную статистику, подавать эти имена в областную администрацию.

На акции, которая с площади Советов переместилась к областной администрации, мэр предложил горожанам, не верящим в официальные данные о погибших, выдвинуть пять делегатов "для проверки". Середюк затем выбрал пятерых самых активных участников митинга и посадил их в муниципальный автобус.

"Я уже предупредил в морге, езжайте и проходите напрямик", — сказал он.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира